Betrunkener stürzt in Mainacht beim Pinkeln von Stadtmauer

In Wemding passiert in der Nacht auf den 1. Mai ein haarsträubender Unfall. Das Opfer hat unwahrscheinliches Glück.

Unglaubliches Glück hatte in der Mainacht ein junger Mann bei einem Unfall in Wemding. Er stürzte von der Stadtmauer in die Tiefe und kam - so der erste Anschein einigermaßen glimpflich davon.

Nach Erkenntnissen der Polizei war am Mittwoch gegen 3 Uhr eine Gruppe junger Leute in der Wemdinger Altstadt unterwegs. Ein 23-Jähriger aus der Clique kam auf Höhe der Nördlinger Straße auf die "glorreiche Idee" (Zitat Polizei), von der historischen Stadtmauer zu urinieren. Der Wemdinger bestieg dazu das Gemäuer. Während er dann dabei war, sich zu erleichtern, verlor er wahrscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdeinwirkung etwa sieben Meter in die Tiefe. Vermutlich habe das Opfer noch versucht, sich an einem Ast eines Baumes festzuhalten. Dieser sei aber abgebrochen.

Der Rettungsdienst bringt den Wemdinger ins Krankenhaus

Trotz der großen Fallhöhe verletzte sich der 23-Jährige wohl nicht schwerer. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus, wo er zur Überwachung bleiben musste. Den Rettungsdienst unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Wemding mit mehr als 30 Kräften. (AZ)