Holzöl löst Brand in einem Wohnhaus in Wemding aus

In einem Einfamilienhaus in Wemding bricht am Montag ein Feuer aus. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz. Polizei glaubt Ursache zu kennen.

Ein Schaden von mehreren zehntausend Euro dürfte am Montagabend bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wemding entstanden sein. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Bewohner bemerkten um kurz nach 20 Uhr den Brand, denn die Rauchmelder in dem Gebäude schlugen an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wemding und Amerbach, die mit rund 60 Kräften anrückten, stellten fest, dass der Rauch aus dem Keller kam. Nach Auskunft des Wemdinger Kommandanten Christian Brunner-Hauck gingen Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz in das Haus, um den Brand zu bekämpfen.

Bei dem Brand in Wemding wird der Keller des Hauses verrußt

In dem betreffenden Raum seien die Flammen bereits ausgegangen gewesen. Im Bereich eines Regals waren Brunner-Hauck zufolge diverse Gegenstände angekokelt. Durch das Feuer sei der Keller verrußt worden. Der Qualm habe sich bis ins Erd- und Dachgeschoss ausgebreitet. Die Feuerwehr belüftete das Haus und brachte das Brandgut ins Freie. Der Einsatz dauerte bis kurz nach 22 Uhr.

Die Feuerwehr brachte die angekokelten Gegenstände ins Freie. Foto: Brunner-Hauck

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Brand so entstanden: Ein Anwohner packte in Holzöl getränkte Lappen in ein Plastikgefäß. Die Lappen entzündeten sich aufgrund der Wärme und der Feuchtigkeit von alleine und sorgten für einen Schwelbrand. Dieser griff auf die anderen Gegenstände in dem Abstellraum über, sodass das Feuer ausbrach. Den mutmaßlichen Schaden beziffert die Polizei auf rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.