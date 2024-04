Wemding

07:00 Uhr

"World of Musicals" in Wemding: Eintauchen in große Melodien

Mit "World of Musicals" kamen Glamour und internationales Flair in die Wemdinger Stadthalle, wo 600 Besucherinnen und Besuchern die Bühnenshow verfolgten.

Von Jule Eibl

Ein musikalischer Abend verspricht die milde Frühlingsnacht zu werden, als an die 600 Menschen zur Wemdinger Stadthalle strömen, um sich in die Welt der Musicals entführen zu lassen. Die Produktion Resetproduction, die normalerweise in viel größeren Städten auftritt, gastiert an diesem Abend mit ihrem Programm „The World of Musicals“ im beschaulichen Wemding. Internationales Flair und ein wenig Glamour also, denn das Ensemble besteht aus sechs Sängerinnen und Sängern und ebenso vielen Tänzerinnen und Tänzern aus Ländern wie Italien, England, Dänemark und selbstverständlich auch Deutschland.

Der Abend startet mit Liedern aus den Disney-Welten. Dabei ist der erste Song aus „Die Schöne und das Biest“ direkt als Begrüßung zu verstehen, denn „Sei hier Gast“ ist wie eine Aufforderung ans Publikum, sich wohlzufühlen. Eine fröhliche, schwungvolle Einstimmung in einen heiteren Abend. Richtig eintauchen in diese Fantasiewelt kann man dann bei dem verträumten gleich benannten Walzer aus demselben Film, bei dem die Darstellerinnen und Darsteller im Dreivierteltakt über die Bühne schweben.

