Wemding

vor 51 Min.

Erste Aufträge für Kita St. Marien vergeben: Billiger als gedacht

In der Kita St. Marien in Wemding sollen bald die Bauarbeiten beginnen.

Plus In Wemding steht ein Großprojekt kurz vor dem Start. Was die ersten Bauarbeiten an der Kindertagesstätte kosten.

Von Wolfgang Widemann

Das nächste Großprojekt der Stadt Wemding steht unmittelbar an. Der Stadtrat hat jetzt den ersten großen Auftrag für die Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien vergeben. Die Firma Eireiner erhielt den Auftrag, den bestehenden Komplex zum Teil abzureißen. Zudem soll sie die nötigen Erdarbeiten auf dem Gelände an der Bürgermeister-Epple-Straße vornehmen.

Bevor die Arbeiten im Frühjahr starten, müssen erst einmal die drei Kindergarten-Gruppen ausziehen. Sie werden bekanntlich in ein Provisorium ausgelagert, das in den kommenden Wochen auf einer Wiese am Ludwigsgraben geschaffen wird. Dort entsteht aus 28 Wohncontainern, welche die Stadt gekauft hat, vorübergehend eine Betreuungseinrichtung. Die Container sollen im April geliefert und zu einem Komplex verbunden werden.

