Eschentriebsterben: Waldwege bei Wemding wegen Baumfällungen gesperrt

Im Bereich rund um die Hexenstube bei Wemding werden demnächst Bäume gefällt. Grund dafür ist ein Pilz, der insbesondere die Eschen befällt.

Die Bayerischen Staatsforsten führen ab Montag, 8. April, über den Zeitraum von etwa zwei Wochen Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich des Stadtrands Wemding nahe der bekannten „Hexenstube“ durch. Einige Waldwege sind daher temporär vollständig für Waldbesucher gesperrt, wie der Forstbetrieb Kaisheim mitteilt. Grund für die Maßnahmen ist das sogenannte Eschentriebsterben, eine Pilzerkrankung, die den Baum absterben lässt. Das Tückische ist: Die Bäume sehen lange gesund aus, können aber schon kurz nach Befall eine akute Gefahr für Leib und Leben sowie angrenzende Gebäude und Grundstücke sein.

Der Verursacher des Eschentriebsterbens ist ein aus Asien importierter Pilz, der hierzulande den Eschen schwer zusetzt. Der Pilz schädigt die Triebe der Bäume ebenso wie die Wurzeln, den Stamm und die Äste. In der Folge stellt der Baum ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Waldbesucher sowie Gebäude und öffentliche Einrichtungen in deren Reichweite dar – so wie im Wemdinger Staatswald. Förster Raffael Döring von den Bayerischen Staatsforsten hat die dortigen Eschen und andere gefährdende Bäume in den vergangenen Wochen geprüft und die kranken Bäume markiert – sie werden ab dem 8. April gefällt. „Einige Bäume zeigen, dass die Schädigung der Eschen bereits weit vorangeschritten ist“, sagt Forstbetriebsleiter Georg Dischner. „Vielfach sind neben den namensgebenden Triebschäden auch Stammfuß und Wurzeln von dem Pilz stark geschädigt.“ Es drohen nicht nur völlig unvermittelte Astabbrüche, auch ganze Bäume könnten unvermittelt umstürzen, weil die Wurzeln keinen Halt mehr bieten.

Eschentriebsterben: Bäume bei Wemding müssen gefällt werden

„Natürlich geht die Sicherheit der Waldbesucher vor“, so Dischner. Zudem, so der Forstbetriebsleiter, „steht unter den kranken Eschen schon die nächste Baumgeneration in den Startlöchern.“ Buchen und einige heimische Edellaubholzarten warten auf mehr Licht.

Für die notwendigen Wegsperrungen bittet Revierleiter Döring um Verständnis: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Um die Sicherheit der Waldbesucher sowie der Anwohner zu gewährleisten, gibt es jedoch keine andere Lösung." Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende April dauern. Der Forstbetrieb weist darauf hin, die Sperrungen im Interesse der eigenen Sicherheit strikt zu beachten und bittet um Verständnis für die Holzernte und Sicherungsarbeiten. „Und falls bei den Arbeiten Wege Schaden nehmen, werden wir diese nach Abschluss der Arbeiten wieder instand setzen“, verspricht Döring. (AZ)