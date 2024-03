Frühjahrsempfang: Lebenshilfe bereichert die Stadt Wemding

Plus Beim Frühjahrsempfang der Stadt Wemding steht dieses Mal die Lebenshilfe im Mittelpunkt. Ihre Ansiedlung hat sich bewährt.

Er ist inzwischen eine gute Tradition in Wemding: Der Frühjahrsempfang, zu dem Bürgermeister Martin Drexler ins historische Rathaus einlädt. Neben einem ungezwungenen Austausch steht jeweils ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Diesmal war es die Lebenshilfe Donau-Ries, die mit ihrer neuen Werkstätte inzwischen in der Stadt heimisch geworden ist.

„Es geht uns heute um Begegnungen und um ein gutes Miteinander“, betonte Drexler in seiner Begrüßung. Nach den ersten Gesprächen über eine mögliche Ansiedlung der Lebenshilfe im Ort habe er schnell gemerkt: „Die Lebenshilfe passt zu Wemding.“ Die Partnerschaft bestehe zwar erst relativ kurz, laufe aber reibungslos und habe sich bereits bewährt.