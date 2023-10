Gestohlenes Ortsschild taucht in einem Weiher auf

Wenigstens eines der Schilder, die zuletzt im Donau-Ries-Kreis verschwanden, ist jetzt wieder da. Es gelangte von Wemding in die Nähe von Amerbach.

Drei Tage lang war ein Ortsschild von Wemding verschwunden. Am Wochenende ist es wieder aufgetaucht - im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Ortsschilder-Diebstählen im Donau-Ries-Kreis. In der Nacht auf vorigen Mittwoch, 4. Oktober, knickten Unbekannte am nördlichen Ortsrand von Wemding in der Wolferstädter Straße das gelbe Schild, besser gesagt die Metallstange, an der es befestigt war. Die Täter nahmen Schild samt Stange mit.

Beim Abfischen der Säuweiher kommt das Schild zum Vorschein

Am Samstag kam die Beute wieder zum Vorschein. Beim Abfischen der Säuweiher östlich von Amerbach - diese befinden sich ein bis zwei Kilometer von der Wolferstädter Straße entfernt - entdeckten die Beteiligten das Schild auf dem Grund des Gewässers und verständigten die Polizei. Somit deutet manches darauf hin, dass die Diebe das Schild aus purer Zerstörungswut abrissen. (wwi)