Wemding/Wolferstadt/Alerheim

vor 42 Min.

Diebe im Donau-Ries-Kreis machen vor Ortsschildern nicht Halt

Plus Im Landkreis Donau-Ries wird ein Verkehrszeichen nach dem anderen gestohlen. Polizei warnt: Das ist kein Kavaliersdelikt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Warum tut jemand so etwas? Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Donauwörth denkt lange nach: "Auf diese Frage habe ich keine Antwort." Seit dem vorigen Jahr werden im Donau-Ries-Kreis immer wieder Verkehrszeichen, darunter viele Ortsschilder, gestohlen. Der Schwerpunkt liegt im östlichen Ries. In den vergangenen Wochen beobachtet die Donauwörther Dienststelle auch in ihrem Bereich, der direkt an dieses Gebiet anschließt, vermehrt solche Fälle.

Im Herbst 2022 waren die Umtriebe in der Gemeinde Alerheim am schlimmsten. Dort montierten Unbekannte reihenweise Ortsschilder ab, aber auch andere Verkehrszeichen und Absperrungen. Die Serie ging 2023 zunächst andernorts weiter: im April in Pfäfflingen und im Juli in Möttingen. Seit dem Spätsommer sind Diebe fast schon regelmäßig wieder unterwegs. In der Nacht auf 4. September stahlen sie in Wolferstadt zwei Ortsschilder: das aus Richtung Zwerchstraß und das aus Richtung Waldstetten. Weiterer Tatort war in jener Nacht das benachbarte Döckingen in Mittelfranken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen