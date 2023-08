Die Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim ab Mittwoch gesperrt

Die Bauarbeiten zwischen Wemding und Gosheim beginnen am Mittwoch. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr hat.

Die Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim wird am Mittwoch, 2. August, gesperrt. Es beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahn. Die Maßnahme erfolgt dem Staatlichen Bauamt Augsburg zufolge in drei Abschnitten und dauert voraussichtlich bis Ende Oktober.

Nach Angaben der Behörde werden die Umleitungsstrecken ausgeschildert. Es sei damit zu rechnen, dass die Straße etwa von Mittwochmittag an nicht mehr passierbar ist, so Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion. Gesperrt wird die Staatsstraße zunächst auf dem Teilstück zwischen der Abzweigung nahe Gosheim in Richtung Baggerseen bis zum Industriegebiet (früheres Braas-Gelände) - und zwar für rund zwei Wochen.

Die Straße zwischen Wemding und Gosheim wird verstärkt

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine gemeinschaftliches Projekt des Amts, das für die Bundes- und Staatsstraßen im Kreis Donau-Ries zuständig ist, und der Stadt Wemding. Die bestehende Straße wird verstärkt, jedoch nicht verbreitert. Zudem werden in Wemding in der Harburger Straße eine Bushaltestelle erneuert und eine Querungshilfe errichtet.

Während der ersten beiden Wochen bleiben sowohl die Abzweigung als auch die Zufahrt zum Industriegebiet befahrbar, so die Behörde. Im Anschluss folgt der zweite Bauabschnitt zwischen dem Industriegebiet Gosheim und dem Kalksandsteinwerk in Wemding. Der dritte Abschnitt befindet sich dann zwischen dem Kalksandsteinwerk Wemding und der Adalbert-Stifter-Straße in Wemding. Die Strecke ist in besagten Bereichen jeweils komplett blockiert.

Weiträumige Umleitungen im Donau-Ries-Kreis werden ausgeschildert

Für die Strecke zwischen Wemding und Harburg werden zwei weiträumige Umleitungen ausgeschildert: Die erste führt von Wemding über Fessenheim in Richtung Süden zur B25. Die zweite Umleitung führt von Wemding in Richtung Monheim zur B2 und von dort aus in Richtung Donauwörth. Die Umleitungen sind in beide Fahrtrichtungen beschildert, um den Verkehrsfluss so reibungslos wie möglich zu gewährleisten.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die Betroffenen um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten. (AZ)