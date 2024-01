Wemding

vor 32 Min.

Heizwerke versorgen in Wemding nun viele öffentliche Gebäude

Das neue Heizwerk, das in Wemding das Feuerwehrhaus, die Kita St. Marien und den städtischen Bauhof mit Wärme versorgt, ist jetzt in Betrieb.

Plus In Wemding wird ein Heizhaus neu gebaut und eines erweitert. Welche Bauwerke angeschlossen sind und woher der ökologische Brennstoff kommt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Stadt Wemding ist dem Ziel, möglichst viele öffentliche Gebäude mit alternativer Wärme zu versorgen, ein ganzes Stück näher gekommen. Seit Kurzem ist das neue Heizwerk in Betrieb, an welches das im Bau befindliche Feuerwehrhaus, die Kindertagesstätte St. Marien und der städtischen Bauhof angeschlossen sind. Zuvor war der Wirkungskreis des zweiten, erweiterten Heizwerks am Schulzentrum erheblich erweitert worden.

"Jetzt sind wir bei zahlreichen öffentlichen Gebäuden absolut autark", freut sich Bürgermeister Martin Drexler über die nachhaltige und Kohlenstoffdioxid-neutrale Lösung. Die Mitglieder des Stadtrats nahmen in der vorigen Woche das Heizhaus südlich der Altstadt in Augenschein. Als Brennstoff dienen Hackschnitzel aus dem Stadt- und Hospitalwald. Dieser ist rund 900 Hektar groß und ermöglicht der Kommune, 1500 bis 2000 Schüttraummeter Hackschnitzel aus dem eigenen Forst zu gewinnen. Die Holzspäne werden in dem neuen Heizwerk-Komplex in einem dreigeteilten Lager auf Vorrat gehalten und über Lüftungsschlitze im Boden getrocknet - und zwar mit der Abwärme der Heizung und (im Sommer) mit warmer Außenluft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen