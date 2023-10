Jahresausstellung im KunstMuseum: "Die Seele ist überall"

Am heutigen Samstag, 14. Oktober, findet in Wemding eine Vernissage statt, deren berührendes Thema zahlreiche Künstlerinnen und Künstler inspiriert hat. Worum es geht.

„Die Seele ist überall“ heißt es am heutigen Samstag, 14. Oktober, ab 15 Uhr im KunstMuseum Donau-Ries in Wemding. Dann öffnet die dortige Jahresausstellung und gibt den Blick frei auf unglaublich vielfältige Motive, zu denen sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler durch das Thema haben inspirieren lassen.

Im Rahmen der Kunst-Werk-Tage 2023, die im Juli stattfanden, beschäftigten sich 15 geladene regionale und internationale Kunstschaffende mit dem Themenschwerpunkt „Seele“. Entstanden sind Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Performances, die der Suche und Frage nachgingen: „Was bedeutet für Dich das Wesen der Seele?“. Daraus entstanden Werke wie „Das Seelenkleid“, „Der Seelenbaum“, „Die Pflanzenseele“, „Licht und Seele“ und „Meine Seele tanzt“. Kann man sie im Ausdruck der Menschen sehen? Der Philosoph Professor Harald Seubert sprach in seinem Vortrag unter anderem über die „kosmische Weite der Seele“. „Ihr Ausdrucksfeld ist die Kunst: Die Dichtung, die Musik und die bildende Kunst und dies in allen Epochen.“

Die ganz jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Kindergartens konnten die Seele ganz genau beschreiben: „Es ist etwas Kleines, es leuchtet immer, nicht wie eine Lampe, die man ein- und ausschaltet. Sie ist durchsichtig und bleibt immer hier.“

Im Gespräch mit Pfarrvikar Rainer Herteis erlebten Schulklassen, wie es sich anfühlt, wenn man, wie er, in jungen Jahren erblindet und wie man trotzdem sein Vertrauen und seinen Mut nicht verliert. Anschließend gingen die Kinder dem Wesen ihrer Seele nach und beschrieben sie unter anderem als „Geist“, „Familie“, „Freunde“, „Natur“, „Musik“ und „Engel“.

Mit Märchen und Fabeln auf der Suche nach der Seele.

Am JugendCoolTourTag wurde das Wort „Seele“ mit Krafttieren, zum Beispiel dem Löwen, dem Kranich und dem Fuchs, in Verbindung gebracht und zusammen mit eigenen Kraft gebenden Worten wie Selbstbewusstsein, Glück, Vereintsein und Stille mit bunt eingefärbten Linolschnitten und Holzlettern auf Plakate gedruckt. Beim Kinder-Kultur-Camp ging es mit Märchen und Fabeln auf die Suche nach der Seele.

Im „offenen Atelier“ haben Menschen mit und ohne Behinderung im Schwarzlichttheater versucht, mit großen, farbigen Flügeln, Bändern et cetera die Weite und Freiheit der Seele darzustellen. In der KlangSpielwerkstatt wurde im Musikzirkel mit ausgewählten Instrumenten der Frage nachgegangen: „Wie klingt mein Herz? Wie klingt meine Seele?“ Zarte, gemeinsame Kompositionen entstanden dabei. Jugendliche wie auch Senioren verfassten in Tagesworkshops - unter anderem Haikus - die Worte wie „Sehnsucht, „Vollkommenheit“, „Weisheit“, „Freude“ und „Tiefe“ umkreisten.

In dieser Jahresgabenausstellung sollen all diese Impulse die Besucher und Besucherinnen dazu einladen, sich selbst – auch künstlerisch – dem Thema „Seele“ zu nähern. Durch angebotene Mitmach-Workshops wie dem Bedrucken und Gestalten von Postkarten mit dem Text „Wo immer Du bist, sei die Seele dieses Ortes“ wird dies ermöglicht werden. Eine Teilnehmerin brachte es auf den Punkt: „Die Seele ist überall“

Die Sängerin Conny Pfau und Rainer Herteis am E-Piano werden die Ausstellung musikalisch eröffnen. Hubert Soyer, langjähriger Leiter von Regens Wagner in Absberg, wird einführende Worte sprechen. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten sonntags, von 14.30 bis 16.30 Uhr und täglich nach telefonischer Absprache unter 0160/4686434 besichtigt werden. Führungen und Workshops zum Thema „Seele“ sind nach Vereinbarung buchbar. (AZ)