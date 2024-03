Wemding

18:00 Uhr

Marias Schmerz in klagender Schönheit

Plus Das "Stabat Mater" von "Fleur musicale" geriet zu einem bewegenden Konzert in der Wemdinger Pfarrkirche St. Emmeram. Was das Geheimnis dieser berühmten Zeilen aus dem 13. Jahrhundert ist.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Noch bauten die letzten Fieranten auf dem Wemdinger Marktplatz ihre Stände ab, noch hing der Duft von gebrannten Mandeln und Bratwürsten in den Straßen der reizvollen Altstadt, als sich in der benachbarten Stadtpfarrkirche St. Emmeram eine Veranstaltung ganz anderen Charakters anbahnte: ein besonderes Passionskonzert. Stadtpfarrer Wolfgang Gebert freute sich nach der einleitenden Orgelpartita von Johann Sebastian Bach sichtlich, zum „Stabat Mater“ von Luigi Boccherini sehr viele Besucher begrüßen zu dürfen. Gab es doch seit Jahren in Wemding keine Aufführung dieser so exemplarisch katholischen Passionsmusik.

Mit wenigen, bewegenden Worten führte er ein in das aus dem frühen Mittelalter stammende, dem Leid der Gottesmutter sich zuwendende Gedicht „Stabat Mater“; lud ein, bei eigenem Leid auf Maria zu schauen, im Leid nicht zu verzagen. Und sich in den letzten zwei Wochen vor Ostern intensiv mit Passion und Auferstehung Christi zu beschäftigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen