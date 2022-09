Hausarzt in Wemding: Betrug wohl auch bei Masern-Impfungen

Plus Ein Hausarzt aus Wemding hat wohl hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht. Nun kommt auf: Er bescheinigte auch andere Impfungen, die niemals stattfanden.

Ein Hausarzt, der bis Herbst 2021 in Wemding praktizierte, hat – daran zweifelt aufgrund der Faktenlage inzwischen niemand mehr – zahlreichen Personen, die bei ihm vorstellig wurden, Corona-Impfungen bescheinigt, die nie stattfanden. Patienten beschreiben den Mediziner als offensichtlichen Impfgegner. Das Vortäuschen der Immunisierung geschah zum Teil mit Wissen der jeweiligen Personen, zum Teil waren Patienten ahnungslos. Nun kommt in dem Komplex ein ganz neuer Aspekt hinzu. Der Arzt täuschte allem Anschein nach auch Impfungen gegen Masern vor. Und zwar bei Kindern, im Einvernehmen mit den Eltern.