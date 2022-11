Überholmanöver bei Wemding geht schief: spektakulärer Unfall

Auf der Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding passiert ein Unfall. Ein Auto überschlägt sich. Drei Personen werden verletzt.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße nahe Wemding mit einem missglückten Überholmanöver einen spektakulären Verkehrsunfall ausgelöst. Drei Personen erlitten Verletzungen, der Sachschaden geht in die Tausenden.

Wie die Polizei berichtet, überholte gegen 15.30 Uhr ein 69-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße zwischen Gosheim und Wemding einen anderen Pkw, den ein 52-Jähriger steuerte. Der Überholer geriet während des Vorgangs mit der rechten Seite seines Wagens an die linke Front des anderen Fahrzeugs. Durch den Anstoß geriet dieses ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich, überrollte einen Leitpfosten und blieb auf der Beifahrerseite neben der Fahrbahn liegen. Der Verursacher hingegen konnte seinen Wagen in der Spur halten und nach einer Vollbremsung zum Stillstand bringen.

In dem Pkw, der sich überschlug, erlitt die Beifahrerin, 40, einen Schock. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb nach erstem Anschein unversehrt. Der Unfallverursacher und seine Begleiterin, 67, zogen sich – so die ersten Erkenntnisse der Polizei – wohl leichtere Blessuren zu und wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Straße zwischen Gosheim und Wemding ist nach Unfall gesperrt

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten groben Schätzungen auf rund 10.000 Euro summieren. Die Staatsstraße musste wegen des Unfalls für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wemding, die mit etwa 30 Kräften vor Ort war, leitete den Verkehr um. (AZ)