Wemding

vor 18 Min.

Überquerungshilfen an den Ortseingängen in Amerbach

An den Ortseingängen von Amerbach sind viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Plus Viele Verkehrsteilnehmer fahren in Amerbach auf der Staatsstraße zu schnell in den Ort. Die Stadt Wemding möchte das Problem nun lösen.

Von Wolfgang Widemann

An den beiden Staatsstraßen-Ortseingängen von Amerbach sind viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Deshalb überlegen die Verantwortlichen der Stadt Wemding schon längere Zeit, wie die Geschwindigkeiten reduziert werden könnten. Nun zeichnet sich eine Lösung ab.

Der Stadtrat hat einstimmig ein Ingenieurbüro damit beauftragt, Pläne für zwei Überquerungshilfen in der Ortsdurchfahrt zu erstellen. Für diese ist das Staatliche Bauamt Augsburg zuständig. Dieses lehnte es Bürgermeister Martin Drexler zufolge zunächst ab, überhaupt eine bauliche Maßnahme zuzulassen. Inzwischen habe die Behörde nichts mehr dagegen. Jedoch will sie sich dem Vernehmen nach nicht an den Kosten beteiligen. Dies kritisierte Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf: "Da macht es sich das Staatliche Bauamt schon ein wenig leicht." Der Freistaat habe eine Verpflichtung gegenüber den Anliegern.

