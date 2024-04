Unfallflucht auf Parkplatz an der Gustav-Rau-Straße

In Wemding wird auf einem öffentlichen Parkplatz ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Freitag in Wemding ein Auto beschädigt. Dies geschah der Polizei zufolge wohl durch einen Unfall. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Dies geschah in der Zeit zwischen 6.30 bis 14.25 Uhr, in der ein 57-Jähriger seinen braunen VW Toureg samt Anhänger auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gustav-Rau-Straße stehen hatte. Bei der Rückkehr zu dem Gespann bemerkte der Besitzer, dass der linke Außenspiegel beschädigt war.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)