Unfallflucht in Wemding: 86-Jähriger steht unter Verdacht

In Wemding fährt ein Auto über eine Verkehrsinsel und demoliert ein Verkehrszeichen samt Bake. Ein Zeuge führt zum möglichen Unfallverursacher.

In Wemding hat mutmaßlich ein betagter Autofahrer einen Unfall verursacht und sich nicht weiter darum gekümmert. Dies geschah nach Angaben der Polizei am Dienstag. Um 17 Uhr meldete ein Anrufer, dass ein Pkw über eine Verkehrsinsel auf der Adolf-Kolping-Straße gefahren sei und dort ein Verkehrszeichen samt Warnbake umgeknickt habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden war.

Nach dem Hinweis eines Zeugen leiteten die Gesetzeshüter gegen einen 86-Jährigen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. (AZ)