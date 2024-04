Wemding

Wird die Sanierung der Kita am Ende wesentlich günstiger?

In Wemding ist jetzt das am Ludwigsgraben aus Wohncontainern konstruierte Ausweichquartier für die Kindergarten-Gruppen der Kita St. Marien in Betrieb.

Von Wolfgang Widemann

Die ersten Schritte für die Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien in Wemding sind gemacht. Die Mädchen und Buben haben das Gelände in der Bürgermeister-Epple-Straße verlassen, erste Rückbauarbeiten fanden statt und das Ausweichquartier am Ludwigsgraben ist bezogen. Nun kam im Stadtrat eine äußerst positive Nachricht hinzu: Das Großprojekt könnte für die Kommune deutlich günstiger werden als ursprünglich veranschlagt.

In diesem Jahr starten die Bauarbeiten, mit denen die Kita runderneuert und vergrößert werden soll. Die Krippenkinder sind bereits seit einiger Zeit quasi um die Ecke vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei untergebracht. Für drei Kindergarten-Gruppen fand die Stadt eine andere Lösung: Sie kaufte 28 Wohncontainer. Aus diesen entstand in den vergangenen Wochen auf dem Areal der einstigen Grundschule am Ludwigsgraben ein provisorischer Ersatzbau. Kosten: rund eine Million Euro.

