Wemding

vor 3 Min.

Zwischen Wolferstadt und Wemding steht ein Bett im Kornfeld

Plus Eine Familie aus Wolferstadt errichtet ein Bett im Kornfeld. Ihr Anliegen ist es, die Menschen zur Pause zu bewegen. Ein Aufmunterungsversuch am Wegesrand.

Von Nicolas Friese, Verena Mörzl

An der Straße zwischen Wemding und Wolferstadt steht seit Kurzem ein Bett im Kornfeld. Nun kann man sich schwer vorstellen, neben Abgasen und Straßenlärm ein Nickerchen zu halten. Doch hinter der Aktion steckt viel mehr als nur der unterschwellige Versuch, einen Ohrwurm zu verbreiten und zur Pause aufzurufen. Und sie findet bereits Anklang.

Die Idee für das Bett im Kornfeld stammt von einer Familie aus Wolferstadt. Am Freitag steht die Schlafstätte aus Holz schon bald zwei Wochen am Straßenrand. Beim gemeinsamen Mittagessen kam die Idee dazu, wie Familienvater Bernd Hönle erzählt. Bei all dem Stress, den man heutzutage so habe, den energiepolitischen Diskussionen und den Schuldzuschreibungen, die Landwirte manchmal erfahren würden, wollte die fünfköpfige Familie der Bevölkerung einen Ruheort zur Verfügung stellen. Einen Ort, an dem man mal ein paar Sekunden verweilen kann.

