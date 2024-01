Neujahrskonzerte, Theater, Führungen und Wandern: Die Tipps zum Wochenende

Plus Neues Jahr, neues Glück: Ob bei Konzerten das neue Jahr einläuten, bei Theater-Komödien Spaß haben oder mit den guten Neujahrsvorsätzen starten und wandern gehen.

Das erste Wochenende im neuen Jahr hat so einiges zu bieten. Abrocken im Doubles Starclub, den Zauber von Kirchenkonzerten genießen oder bei Städteführungen Neujahrsluft schnuppern - vieles ist möglich. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 5. bis 7. Dezember:

Der Kammerchor Oettingen lädt am Samstag zu weihnachtlicher Barockmusik.