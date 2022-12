Gemeinde Wolferstadt will neues Gewerbegebiet schaffen

Plus In Wolferstadt soll ein Areal ausgewiesen werden, auf dem sich Firmen niederlassen können. Es gibt bereits Interessenten. Wie der Zeitplan aussehen könnte.

In Wolferstadt soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Der Gemeinderat hat nun das planungsrechtliche Verfahren dafür angestoßen. Einstimmig sprachen sich die Ratsmitglieder dafür aus, einen Bebauungsplan für das Gebiet "Nähe Holderstein" aufzustellen.