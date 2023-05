Wolferstadt

12:00 Uhr

Neues Baugebiet und Kanalreparatur sind heuer die Schwerpunkte in Wolferstadt

Plus In Wolferstadt stehen in diesem Jahr zwei Projekte im Mittelpunkt. Die Kommune will schuldenfrei bleiben. Vom Bauplatzverkauf erhofft sie sich Einnahmen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Zwei Projekte stehen in der Gemeinde Wolferstadt in diesem Jahr im Mittelpunkt: das neue Baugebiet "Kühberg II" und die Reparatur eines größeren Schadens an der Kanalisation. Einiges Geld soll der Verkauf von Bauplätzen in die Kasse der Kommune bringen.

Was die Gemeinde so alles vorhat, ist im Haushalt für 2023 aufgelistet. Den hat der Gemeinderat jetzt einstimmig verabschiedet. Seit dem vorigen Jahr läuft die Erschließung des Wohngebiets "Kühberg II". Dort sind mittlerweile der Abwasserkanal und die Trinkwasserleitung im Boden verlegt. Laut Bürgermeister Philipp Schlapak wird heuer mit dem Straßenbau begonnen. Voraussichtlich werde aber nur der Unterbau fertiggestellt. Asphaltiert werde wohl erst 2024. Im Etat sind für das Baugebiet dieses Jahr Ausgaben in Höhe von gut 500.000 Euro eingeplant. Etwa die gleiche Summe will die Gemeinde über den Verkauf von Bauplätzen wieder hereinbringen. Dafür müssten um die zehn Parzellen veräußert werden, so Schlapak. Die Zahl der Interessenten sei aktuell höher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen