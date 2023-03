Betrunkener tickt aus und greift Polizei und Sanitäter an

In Zirgesheim wird ein Mann bei einer Feier verletzt. Statt sich helfen zu lassen, greift er Polizisten und den Rettungsdienst an.

Ein Mann ist am Sonntagabend erst in Zirgesheim und dann in Donauwörth völlig ausgetickt – und hat der Polizei, dem Rettungsdienst sowie dem Klinikpersonal einige Arbeit beschert. Der 54-Jährige war Gast einer Feier eines Bekannten in Zirgesheim. Dort randalierte er aber und schlug um sich. Als der Gastgeber (60, 1,6 Promille) den auf ihn zustürmenden Betrunkenen (Alkoholtest verweigert) zurückschieben wollte, stürzte der 54-Jährige, fiel mit dem Hinterkopf auf eine Kante am Fußboden und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu.

Deshalb wurde der Rettungsdienst verständigt. Der Verletzte wollte die Hilfe aber nicht annehmen. Er trat von etwa 21 Uhr an nach den Sanitätern und versuchte, diese zu verletzen. Auch die Polizei war inzwischen vor Ort. Als die Kräfte dem 54-Jährigen aufhelfen wollten, beleidigte er diese wüst - unter anderem als "unnützes Stück Scheiße" und "blöde Bullenfotzen". Zudem trat und schlug der Mann gezielt gegen die Beamten.

Auch in der Klinik in Donauwörth ist der 54-Jährige weiter höchst aggressiv

Um den laut Polizei "höchst aggressiven, um sich schlagenden" Mann medizinisch überhaupt versorgen zu können, mussten ihn mehrere Beamten mit körperlichem Zwang fesseln, ehe er in die Donau-Ries-Klinik gebracht wurde. Auch dort war der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Helfern und beleidigte diese weiter. Strafanzeigen wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriffe gegen selbige, versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung waren die Folgen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, die aufgrund der aktiven Weigerung des Mannes ebenfalls mit körperlichem Zwang durchgesetzt werden musste. Der 54-Jährige wurde stationär in der Klinik aufgenommen. Sämtliche Einsatzkräfte waren in der Lage, ihren Dienst fortzusetzen. (AZ)