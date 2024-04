Motorradfahrer über 50 km/h zu schnell in Zirgesheim unterwegs

Ein junger Motorradfahrer war am Freitag deutlich zu schnell in Zirgesheim unterwegs. Nun erwartet ihn ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

In Zirgesheim ist ein Motorradfahrer am Freitag deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Beamte der Polizei Donauwörth führten am Nachmittag in der Deutschordensstraße Geschwindigkeitskontrollen mit dem Lasermessgerät durch. Gegen 16.30 Uhr wurde der 20-Jährige mit seinem Motorrad angehalten. Der junge Mann wurde innerorts mit 110 km/h gemessen. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (nach Abzug der Toleranz) um 56 Stundenkilometer.

Verdoppeltes Bußgeld und Fahrverbot für den jungen Mann

Auf den Fahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu. Bei derartigen Überschreitungen wird von einer vorsätzlichen Tatbegehung ausgegangen. In solchen Fällen wird das Bußgeld, das laut Katalog für diese Überschreitung 560 Euro beträgt, noch einmal verdoppelt. Neben dem Bußgeld von über 1100 Euro muss der Motorradfahrer mit einem zweimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen. (AZ)