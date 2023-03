Fällt FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz gegen Schalke 04 aus?

Plus Der Torhüter des FC Augsburg hat sich bei der 3:5-Niederlage gegen den FC Bayern München eine Fußverletzung zugezogen. Wie schwer sie ist, war am Samstagabend noch unklar.

Es lief die 26. Minute, als Rafal Gikiewicz nach einem Eckball eine Begegnung der unsanften Art mit Dayout Upamecano machte. Der Innenverteidiger des FC Bayern München traf den Torhüter des FC Augsburg mit seinen 90 Kilogramm am Fuß. Gikiewicz konnte zunächst ohne Behandlung weiterspielen, musste aber kurz nach dem Wechsel dann am Spielfeldrand eine Schmerztablette nehmen, um durchzuhalten.