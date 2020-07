vor 18 Min.

Der Dillinger Orgelsommer startet spektakulär

Plus Organist Franz Hauk aus Ingolstadt liefert überwältigendes Programm in der Dillinger Basilika. Hörer sehnten das Konzert nach Wochen der Kulturabstinenz herbei.

Von Gernot Walter

Herbeigesehnt wurde nach Wochen der Kulturabstinenz der Auftakt des diesjährigen Orgelsommers. Stadtpfarrer Wolfgang Schneck kündigte in seiner Begrüßung ein großes geistliches Ereignis an und dankte Axel Flierl für die Gesamtkonzeption und künstlerische Leitung. Wie sehr die Begegnung mit der Kunst gefehlt hat, zeigte die starke Publikumsresonanz.

Organisator und Fördervereinsvorsitzender Paul Olbrich registrierte mit Stolz und Freude die Vielzahl der Gäste, die in der Kirchenbank maskenfrei das Konzert genießen konnten. Dieses stand unter dem Motto: „Das Fenster zur Ewigkeit“ (La fenêtre sur l’éternité). Angelus Silesius hat 1675 folgende Sentenz formuliert: „Zwei Augen hat die Seel: eines schaut in die Zeit, das andere richtet sich hin in die Ewigkeit“. 200 Jahre später findet der Lyriker des französischen Symbolismus Arthur Rimbaud in seinem Poem „L’éternité“ die Ewigkeit als „erwachende Seele“, versinnbildlicht im Meer, das seinen Weg mit der Sonne geht.

Virtuos und wild entschlossen

Auf Rimbaud und ein Mosaik von Julian Modica bezieht sich der 82-jährige Komponist Robert Maximilian Helmschrott, der die Erstaufführung seines Werkes in Dillingen persönlich miterlebte. „La fenêtre sur l’éternité“ hat Helmschrott 2016 für die neue Bach-Orgel im Ingolstädter Münster geschrieben. Franz Hauk, Münsterorganist der Uraufführung, präsentierte das farbenreiche, komplexe Opus authentisch, präzise, schillernd, temperamentvoll. Die geordneten Strukturen des „Fensters zur Ewigkeit“ empfand der Organist mit Akribie nach, entwickelte feurig die sich auftürmenden Klänge als „Widerhall der Schöpfung“, die energiegeladenen Akkordkaskaden erklangen äußerst virtuos und wild entschlossen.

Die „gläubige Seele“ ist das Zentrum im 1933 entstandenen Orgelwerk „L’ascension“ (Himmelfahrt) des 25-jährigen französischen Komponisten Olivier Messiaen. Damit griff Franz Hauk erneut die Ewigkeitsthematik auf. „Die Freudenausbrüche einer Seel’ vor der Herrlichkeit Christi“ werden bei Messiaen zu einem bewegten und bewegenden Ansatz. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fuhr der erste Akkord in die Basilika, ehe temporeiche Gestaltungselemente den Messiaen’schen Kosmos ausbreiteten. Der Organist lotete mit Souveränität auch dieses enorm schwierige Werk eloquent aus.

Eine ausdrucksstarke Kopplung

Im „Magnificat“ von J. S. Bach (BWV 733) wird ebenfalls die Seele apostrophiert, die „sich dem Herrn erhebt“. So rundete sich der Kreis, der mit den Bach-Chorälen „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (BWV 676) und „Nun freuet euch, ihr lieben Christen g’mein“ (BWV 734) eine ausdrucksstarke Kopplung erfuhr.

Franz Hauk agierte transparent, strukturierte die Fugen mit kontrapunktischer Sicherheit, differenzierte gekonnt, stellte den Cantus firmus manualiter und im Pedal sogar in Form eines Oktavkanons eindrucksvoll dar. Die vielgestaltigen Motive bekamen dank überlegener Registrierung eine erhebende Wirkung.

Das Publikum war überwältigt

Als virtuoses Figurenwerk legte Hauk die Bach’sche Toccata (BWEV 566) an. Siebenstimmiger Satz im frei präludierenden Abschnitt und eine markante, weit ausgreifende Fuge sowie beachtlicher Pedaleinsatz ließen das Werk in majestätischem Jubel erstrahlen. Das überwältigte Publikum spendete lang anhaltenden Beifall.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen