Ex-Nationalspielerin Sylvia Harlander aus Niederraunau: Was die EM-Vorfreude trübt

Klare Ansage: Sylvia Harlander (hier mit Maximilian Jekle) ist heute in ihrem Heimatverein TSV Niederrraunau Torwarttrainerin. In ihrer aktiven Laufbahn trug sie 70 Mal das Nationaltrikot.

Plus Sylvia Harlander aus Niederraunau spielte 70 Mal für Deutschland. Für die Frauen-Europameisterschaft zählt sie die DHB-Auswahl nicht zu den Favoriten.

Von Jan Kubica

Die Augen aller Handball-Fans richten sich jetzt nach Dänemark. Dort beginnt an diesem 3. Dezember die Europameisterschaft der Frauen. Wie sich das Turnier unter Pandemie-Bedingungen entwickelt, vermag niemand vorherzusagen. Schwer einzuschätzen ist für Außenstehende auch, was dem deutschen Team zuzutrauen ist, das im Eröffnungsspiel auf Rumänien trifft. Fachleute sind im Vorfeld gerade dieser Titelkämpfe mehr denn je gefragt – und in Niederraunau ist eine ausgewiesene Expertin zu Hause: Sylvia Harlander.

So läuft die 14. Handball-Europameisterschaft der Frauen 1 / 6 Zurück Vorwärts Gastgeber Die Titelkämpfe werden vom 3. bis 20. Dezember 2020 in Dänemark ausgetragen. Das Land ist zum vierten Mal EM-Gastgeber. Co-Gastgeber sollte Norwegen sein. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung verzichtete man dort jedoch am 16. November auf die Gastgeber-Rolle.

Veranstalter der Frauen-Europameisterschaft ist die Europäische Handball-Föderation (EHF).



Austragungsorte sind die 14 000 Zuschauer fassende Jyske Bank Boxen in Herning sowie die 5180 Plätze bietende Sydbank Arena in Kolding. Die Corona-Richtlinien in Dänemark lassen bis zu 500 Gesamt-Anwesende (also auch Zuschauer) zu.



Qualifikation Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Europäische Handball-Verband (EHF) die laufende Qualifikation zur Europameisterschaft im April abgebrochen. Die Startplätze wurden an die beiden gastgebenden Nationen Dänemark und Norwegen sowie an die besten 14 Teams der EM 2018 vergeben. Somit war das deutsche Team als damaliger Zehnter qualifiziert.

Modus Die 16 Teilnehmer wurden je nach Spielstärke in vier Töpfe eingeteilt. Daraus wurden vier Vierer-Gruppen gebildet, in denen Jeder gegen Jeden spielt. Die drei Besten jeder Gruppe steigen in die Hauptrunde auf. Hier werden zwei Sechser-Gruppen gebildet, wobei die gegen Kontrahenten aus der eigenen Vorrundengruppe erreichten Punkte mitgenommen werden. Die beiden Besten jeder Hauptrunden-Gruppe stehen sich überkreuz im Halbfinale gegenüber. Dessen Sieger bestreiten am 20. Dezember 2020 das Endspiel. Auch um den dritten und um den fünften Platz wird gespielt.

Deutschland trifft in der Gruppe D auf Rumänien, Norwegen und Polen. Fachleute schätzen die Gruppe als vergleichsweise schwach besetzt ein.



Die später glanzvolle sportliche Laufbahn der gebürtigen Krumbacherin begann als Torhüterin im damals frisch aufgemachten Mädchen-Team des TSV Niederraunau. Je zwei Mal wurde Harlander Deutsche Meisterin und Pokalsiegerin, ein Mal holte sie mit ihrem Team den Europapokal, 70 Mal trug sie das Nationaltrikot. Dem Handball blieb sie auch nach ihrer aktiven Laufbahn immer ganz nah und heute profitiert der TSV Niederraunau von der Kompetenz der 46-Jährigen, die sich als fachlich exzellente Torwarttrainerin beim Männer-Landesligisten engagiert.

Für unsere Leser beantwortet Sylvia Harlander drängende Fragen rund um die Handball-Europameisterschaft der Frauen:

Die Europameisterschaft findet mitten in einer weltumspannenden Pandemie statt. Ist das in Ordnung?

Ein moralisches Urteil zu fällen, überlässt Harlander anderen. Aufgrund der umfassenden Vorschriften, denen sich alle Beteiligten unterwerfen müssen und aufgrund des Umstands, dass die Spiele praktisch ohne Zuschauer stattfinden, sollen Ansteckungspotenziale immerhin minimiert werden. „Aber natürlich kann man fragen, welchen Sinn es macht, so viele Mannschaften an einem Punkt zu konzentrieren, sodass eventuell doch ein weiteres Risikogebiet entstehen könnte“, merkt sie an. „Andererseits argumentiert man, dass es für den Frauenhandball eine gute Gelegenheit ist, sich zu präsentieren. Das ist aus gesundheitlicher Sicht aber ein eher schwaches Argument.“

Halbfinal-Teilnahme ein realistisches Ziel?

Was ist drin für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes?

Rückraumspielerin Emily Bölk, deutsche Handballerin des Jahres 2018 und 2019, hat mutig das Halbfinale als Ziel ausgerufen. Harlander sagt dazu: „Ich persönlich wäre vorsichtig, solche Ziele öffentlich auszusprechen. Gerade wenn man sieht, wie die Europameisterschaft davor gelaufen ist.“ In Frankreich landete das deutsche Team 2018 auf dem zehnten Platz. Auch die Corona-Bedingungen sorgen laut Harlander für diverse Unabwägbarkeiten. „Wir hatten eine lange Pause, in der man körperlich nicht so viel trainieren konnte wie unter normalen Umständen. Die vielen Verletzungen zeigen für mich, dass die Spielerinnen noch nicht das aus Zeiten vor der Pandemie gewohnte Niveau haben. Und dann bewegt uns diese ganze Geschichte auch emotional.“

Der Gastgeber als Favorit

Wer sind die Titel-Favoriten?

Titelverteidiger ist Frankreich. Der damalige Gastgeber gewann 2018 zum ersten Mal. Harlander sieht für das aktuelle Turnier andere Mannschaften vorn: „Das handball-verrückte Dänemark gehört als Gastgeber automatisch zu den Favoriten. Ich glaube, dass Russland immer ein Thema ist. Auch die Niederländerinnen können gut spielen.“

Die deutschen Frauen fahren zunächst ohne ihren Trainer Henk Groener in den Norden. Der ist corona-infiziert. Im Auftaktspiel gegen Rumänien werden Co-Trainer Alexander Koke und U20-Coach André Fuhr das Team betreuen. Können die das?

Fuhr ist seit anderthalb Jahren Trainer des Frauen-Bundesligisten Borussia Dortmund. Als die vergangene Saison corona-bedingt abgebrochen wurde, stand er mit seinem Team an der Tabellenspitze. Anders als im Männer-Handball wurde hier aber kein Titel vergeben. Harlander kennt Fuhr noch aus ihrer aktiven Zeit. Ihr Urteil: „Ein ausgewiesener Fachmann.“ Der frühere Bundesligaspieler Koke ist seit März 2020 Assistent von Groener. Harlander sagt über das Gespann: „Ich bin mir sehr sicher, dass die das können. Sie werden sich aber auch sehr intensiv mit Groener austauschen.“

Die Spiele werden in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Stattdessen übernimmt das Internet-Portal sportdeutschland.tv die Berichterstattung. Ist das nur eine ganz normale Auswirkung der modernen Kommunikationswelt oder droht der Handball damit an Reichweite zu verlieren?

Das gab es auch im Männer-Bereich schon. Für Harlander deutet sich hier eine Zeitenwende an. Aus ihrer Warte wäre es allerdings „bedenklich, wenn das in Zukunft nur noch in diese Richtung geht. Ich beobachte das nicht mit großer Freude. Wir müssen schon aufpassen, wer da noch Teilhabe hat am Geschehen. Das sollte kein Standard oder gar ein Exklusivrecht werden.“

Sind andere Sportarten sexyer?

Die Handballerinnen im Internet, Biathlon oder Skispringen flächendeckend im Fernsehen. Sind andere Sportarten einfach sexyer?

Die übertragenden Sender haben diese Frage klar beantwortet und auch Harlander hat großes Verständnis dafür, dass die Allgemeinheit „im Winter halt gerne Wintersport guckt. Und für das Fernsehen stecken da natürlich auch wirtschaftliche Gründe dahinter.“ In Sachen Frauenhandball erklärt sie sich fair als befangen und sagt: „Ich finde das einfach attraktiv.“ Es bleibe aber viel zu tun, „mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass das ein sehr attraktiver Sport ist.“

