Erlebnistage in Gundelfingen: Termin, Aussteller, Öffnungszeiten

Auch die Donau-Zeitung wird einen Stand auf den Erlebnistagen in Gundelfingen haben. 2017 wurden Virtual-Reality-Brillen getestet. Termin, Aussteller, Öffnungszeiten - die Infos.

Die Gundelfinger Erlebnistage finden Ende September statt. Etliche Aussteller sind vertreten. Hier gibt es mehr Infos zum Termin und den Öffnungszeiten.

An den Erlebnistagen in Gundelfingen verwandelt sich das Messegelände in ein kleines Dorf aus Messeständen zu diversen Themen: Von Tierbedarf und Fahrrädern über Brautmode und Heizungstechnik ist wohl für jeden Besucher etwas Interessantes geboten. Ausgestellt wird auf etwa 30.000 Quadratmetern auf dem Freigelände der Messe und insgesamt drei Hallen.

Im Jahr 2017 fanden die Erlebnistage in Gundelfingen das letzte Mal statt und konnten insgesamt 37.000 Besucher anlocken. Nach einer zweijährigen Pause konnten nun auch dieses Jahr etliche Aussteller für die Gundelfinger Erlebnistage gewonnen werden. Hier finden Sie eine Auswahl der insgesamt rund 120 Aussteller im Überblick.

Erlebnistage in Gundelfingen: Termine und Öffnungszeiten - um was geht es?

Vom 20. bis zum 22. September gibt es auf dem Messegelände in Gundelfingen an der Donau etliche Stände - zum Probieren, Informieren und Mitmachen. Und das den ganzen Tag: Von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Am 22. September schließt das Gelände schon um 18 Uhr.

Diese Themen werden unter anderem auf der Messe behandelt:

Haus und Bauen - mit Balkonen, Dächern und mehr

Auto und Zubehör

Bekleidung - auch Pelze und Leder

Dienstleistungen

Energietechnik

Innenausstattung - Möbel, Deko, Haushaltsgeräte und mehr

Finanzen und Versicherungen

Freizeit und Reisen

Gesundheit - Ernährung, Sport, Mobilität und mehr

Gartenbedarf und Pflanzen

Erlebnistage in Gundelfingen: Die Aussteller im Überblick

Den Besuchern stehen insgesamt drei Hallen und ein weitläufiges Freigelände zur Verfügung. Für die Verpflegung ist unter anderem im Landgasthof Sonne gesorgt. Hier finden Sie einen Teil der Aussteller im Überblick:

Halle A

perfecta - Fenster & Türen

Schimpp Kreative Malerarbeiten

ADAC - Vertriebsagentur

Insekt Direkt UG

Halle B

Heim & Haus

Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG

Landratsamt Dillingen a. d. Donau

Brautmodenatelier Gundelfingen

Historischer Bürgerverein

Halle C

RMG Trockenlegung GmbH

WOLFF ProTect

Ruck Maler

Reuter Walter

HK-Marketing

Seeßle Sport-Mode

Segelclub Dillinger Land

Freigelände

Portas Fachbetrieb

R.V.S.

Nägele AG

R + S

Waldenmaier GmbH & Co. KG

Abel + Ruf GmbH

Wunderlich Robert

Vogt Albert GmbH - Bauunternehmung

Auf den Gundelfinger Erlebnistagen sind etliche regionale Unternehmen vertreten. Der Eintritt ist kostenfrei. (AZ)

