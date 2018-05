00:36 Uhr

Der Kissinger Bauausschuss hat eine weitere Ausnahme von der Veränderungssperre für den Bebauungsplan an der Kornstraße auf den Weg gebracht. Wie berichtet, will das Unternehmen Beutelrock aus Königsbrunn auf dem ehemaligen Sparkassenparkplatz ein Mehrfamilienhaus bauen. Zudem sollen in das alte Gebäude des Kreditinstituts Geschäfte und Wohnungen kommen. Im vergangenen Jahr verhängte der Kissinger Gemeinderat dann aber den Baustopp. Ärger gibt es um die Bushaltestelle dort und die Anzahl der Geschosse des geplanten Gebäudes. Im März hatte der Gemeinderat aber bereits ermöglicht, dass das Schreibwarengeschäft Zum Bleistift in das ehemalige Sparkassengebäude einzieht. Nun hat der Bauausschuss über einen ähnlichen Antrag beraten. Der Inhaber von Tony’s Fahrschule schreibt, dass er wegen Sanierungsmaßnahmen die Geschäftsräume in der Max-Planck-Straße aufgeben müsse. Nun möchte er einen Mietvertrag mit der Firma Beutelrock eingehen. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag einer Ausnahme von der Veränderungssperre für den Bereich im Erdgeschoss des ehemaligen Sparkassengebäudes zu. Dieser soll zukünftig von Tony’s Fahrschule genutzt werden.

In der Nähe der Ottomühle möchte ein Landwirt eine Güllegrube mit einem Fassungsvermögen von rund 1900 Kubikmetern errichten. Allerdings befindet sich der Bereich im Überschwemmungsgebiet. Daher lehnte der Kissinger Bauausschuss das Vorhaben einstimmig ab. (schr-)