09:54 Uhr

18-Jährige in Mering von Auto zu Boden geschleudert

Autofahrer erfasst 18-jährige Fußgängerin in Mering.

Eine 18-Jährige hat sich in Mering verletzt, weil sie ein Autofahrer offenbar übersah. Die junge Frau war laut Polizei am frühen Morgen dunkel gekleidet.

Ein Autofahrer hat eine 18-Jährige in Mering übersehen – die junge Frau wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr war ein 41-jähriger BMW-Fahrer von der Augsburger Straße in die Boutevillestraße eingebogen. Dabei hatte er laut Polizei die komplett dunkel gekleidete 18-jährige Fußgängerin übersehen.

Die junge Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und fiel zu Boden. Dadurch verletzte sich die 18-Jährige leicht verletzt und kam ins Friedberger Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (tril)

Themen folgen