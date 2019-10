vor 21 Min.

Ärger in Dasing: Anwohner bleiben Straßeneinweihung fern

Plus An der Waldstraße in Dasing sind die Arbeiten abgeschlossen, der Ärger geht aber weiter. Bürgermeister Nagl kündigt an, auf die Grundstücksbesitzer zugehen zu wollen.

Von Peter Stöbich

Ein Dreivierteljahr Bauzeit und rund 1,1 Millionen Euro waren notwendig, um die Waldstraße im Dasinger Ortsteil Lindl zu sanieren. Aus rechtlicher Sicht gab es dort bisher keine Straße – die asphaltierte Fahrbahn, die dort verläuft, war eher als Feldweg einzustufen. Gestern fand die „unendliche Geschichte“, so Bürgermeister Erich Nagl, ihr offizielles Ende.

Vertreter der beteiligten Firmen sowie des Gemeinderats und der Friedberger Polizei waren zu einer feucht-kalten Feier gekommen. Die Anwohner blieben hingegen fern – aus Protest gegen die hohen Kosten, die durch den Straßenausbau auf sie zukommen. Dasinger Rentnerehepaar muss 87.000 Euro zahlen Das Projekt hatte vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt: Anwohner klagten darüber, von der Gemeinde mit hohen fünfstelligen Summen zur Kasse gebeten worden zu sein. So wie Heinrich und Martha Stöckl, die 87.000 Euro bezahlen müssen. Als Heinrich Stöckls Eltern das Haus in der Waldstraße 12 vor fast 100 Jahren errichteten, gab es dort nur einen Feldweg – auch Firmen siedelten sich erst Jahrzehnte später an. „In den 1960er-Jahren hat die Gemeinde dann hier geteert“, erzählt der 86-jährige Heinrich Stöckl, der sein ganzes Leben in der Waldstraße gewohnt hat. Insgesamt sollen rund 470.000 Euro auf die Hausbesitzer umgelegt werden. Dabei geht es aber nicht um die 2018 abgeschafften Straßenausbaubeiträge. „Offiziell ist das eine Ersterschließung, denn Lindl gehörte zuvor zum Außenbereich“, so der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, Stephan Kreppold. Der Gemeinderat habe das Gebiet in einen Innenbereich umgewandelt, damit dort Baurecht sowie Bestandsschutz für vorhandene Gebäude herrscht. Anwohner der Waldstraße können Widerspruch einlegen Die endgültigen Bescheide mitsamt der Zahlungsaufforderung sollen Anfang des kommenden Jahres an die Bewohner gehen. Dann haben die Betroffenen die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Nagl kann sich vorstellen, dass die Forderungen der Gemeinde in Härtefällen in Teilbeträgen bezahlt oder gestundet werden können. Die Dasinger Waldstraße ist ausgebaut – auf die Anlieger kommen jetzt hohe Kosten zu. Bild: Tom Trilges Zuvor hatte Bürgermeister Nagl betont, an der umstrittenen Kostenbeteiligung festhalten zu müssen. „Dieser Schritt ist im Satzungsrecht festgelegt. Wir müssen uns daran halten, um keine rechtlichen Probleme zu riskieren.“ Dasings Bürgermeister sucht Gespräch mit den Grundstücksbesitzern Auf Anfrage unserer Zeitung sagte er nun, er wolle über die umstrittene Kostenbeteiligung noch einmal mit den Anliegern sprechen, die dem offiziellen Akt gestern ferngeblieben waren. Sie wollen zum Teil juristisch gegen die Forderungen vorgehen. Insgesamt betrugen die Baukosten laut aktueller Aufstellung rund 1,1 Millionen Euro, also weniger als vor einigen Wochen noch angekündigt. Neben dem Straßenbau waren seit Februar auch Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten durchgeführt und 3000 Kubikmeter Erde bewegt worden, kleinere Restarbeiten müssen noch erledigt werden. Außerdem wurde auch ein Regenrückhaltegraben mit einem Fassungsvermögen von 1100 Kubikmetern erstellt. Lesen Sie dazu den Kommentar von Tom Trilges: Gemeinde Dasing muss auf die Anwohner zugehen

