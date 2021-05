Aichach-Friedberg

Kirche und Jugend: Passt das zusammen?

In den unterschiedlichen Kirchengemeinden sind auch junge Menschen aktiv, die Kirchen merken aber, dass die Pandemie ihre Jugendarbeit erschwert. Einige junge Menschen sehen die Kirchen auch sehr kritisch. Ihre Werte und die Predigten passen nicht zusammen.

Plus Zwei junge Frauen und ein Pater sprechen über Jugend in den Gemeinden. Sie beschreiben den Umgang junger Menschen mit der Institution.

Von Marlene Volkmann

In der Kirche sind meist eher alte Menschen anzutreffen, allerdings gibt es auch Jüngere, die sich in Kirchengemeinden engagieren. Was spricht seitens junger Menschen für und gegen die Kirche und wie denkt ein Pallottiner über die Situation?

