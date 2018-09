Alles wird gut mit der DSGVO

Schutzrechte überall! Nicht ganz ernst gemeinte Gedanken zur digitalen Aufregung über die Datenschutzverordnung.

Um es vorwegzunehmen: Der Weltuntergang im Landkreis hat nicht stattgefunden. Angesichts der flächendeckenden Bombardierung der elektronischen Postfächer´ mit E-Mails verschiedenster Organisationen vor einigen Monaten kommt das fast einem Wunder gleich. Die Ursache der digitalen Aufgeregtheit war ein Wortungetüm, das Experten zufolge noch Luft nach oben hat, um in den Olymp der Unwörter des Jahres aufzusteigen. Dann wird es in diese besondere Hall of Fame einziehen, was Begriffen wie „Rentnerschwemme“, „Kollateralschaden“ und „alternative Fakten“ bereits gelungen ist. Genau: Wir sprechen von der (europäischen) Datenschutzgrundverordnung.

Mann, haben wir jetzt Schutzrechte! Überall haben sich Gelehrte den Kopf darüber zerbrochen, welche Auswirkungen das Inkrafttreten dieser Verordnung nun hat. Kaninchenzuchtvereinen, die keinen Datenschutzbeauftragten finden, droht Auflösung. Die Frage ist noch nicht geklärt, was mit den Deutschen Riesen und den Grauen Wienern passiert. Zum Renner werden Halskettchen mit einem bekennenden Anhänger. Nein, darauf steht nicht „Nora“ wie weiland bei Thomas Anders (Modern Talking). Es sind fünf Buchstaben, die uns am Herzen liegen: DSGVO.

Themen Folgen