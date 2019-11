vor 44 Min.

Als Unternehmer Herr seiner Zeit bleiben

Kay Greiner aus Friedberg gewinnt den Speakers-Excellence-Award mit Tipps für die Selbstständigkeit

Poetry-Slam ist inzwischen bekannt – doch was ist eigentlich ein Speaker-Slam? Wortwörtlich übersetzt handelt es sich um einen Rednerwettstreit: Die Zuschauer erwartet ein spannender und abwechslungsreicher Vortragswettbewerb, bei dem die Teilnehmer ihr Herzensthema in eigens konzipierten Vorträgen innerhalb von nur fünf Minuten präsentieren. Kay Greiner aus Friedberg war bei einer international besetzten Veranstaltung in Wiesbaden erfolgreich – mit einem Beitrag zum Thema Unternehmertum.

Bereits am Vorabend triumphierte Greiner die Silent-Speaker-Night, bei der jeweils vier Redner gegeneinander antraten, und konnte sich schließlich auch für die Finalrunde des Speaker-Slams qualifizieren. Dabei traten 69 Teilnehmern aus 14 Ländern gegeneinander an. Nie zuvor qualifizierten sich so viele Keynote-Speaker, die sich der Fachjury aus Vertretern von TV, Radio, Redneragenturen sowie ehemaligen Siegern präsentierten. Die Teilnehmer kamen im Schwerpunkt aus Deutschland und Europa, eine Teilnehmerin kam jedoch sogar bis aus Indien.

Als besondere Herausforderung wurde dieser Slam live auf Youtube gestreamt und wird Anfang November im TV ausgestrahlt. Das bedeutete mehrfachen Druck, da es nicht mehr nur um die Jury und die Zuschauer im Raum ging, sondern diese Speech weltweit ausgestrahlt wurde. Zudem hatten die Teilnehmer genau 300 Sekunden Zeit, ihr Thema auf den Punkt zu bringen und das Auditorium zu begeistern. Nach genau dieser Zeit wurde das Mikrofon abgeschaltet.

Kay Greiner aus Friedberg hatte vorher bereits in vielerlei Hinsicht Bühnenerfahrung. Danach gab er allerdings erleichtert zu, dass er selbst 2013 beim Sieg mit Greg is Back beim internationalen Chor-Wettbewerb in Budapest und bei keinem seiner regelmäßigen Vorträge und Reden vorher jemals so aufgeregt war.

Auf der Bühne agierte er jedoch dann wieder ganz als Profi. Kay Greiner trat mit dem Thema „Finanzielle Freiheit“ an und konnte die Jury sowie das Publikum restlos begeistern. Wer wünscht sich nicht mehr finanzielle Freiheit? Die ernüchternde Frage lautet „Über wie viel Lebenszeit bestimmst Du zu 100 Prozent selbst?“. In seiner seit mehreren Wochen vorbereiteten Rede brachte er auf den Punkt, weshalb so viele Menschen in Deutschland kein freies Leben führen und machte Mut, sich finanzielle Freiheit Stück für Stück zu erarbeiten.

Dies geht nach seiner Aussage jedoch nur, wenn man sein Einkommen zumindest teilweise von seiner Arbeitszeit entkoppelt und selbst als Investor oder Unternehmer agiert. Er selbst genießt bereits „52 lange Wochenenden“ im Jahr, da er sich gemeinsam mit seiner Frau ein vierstelliges Zusatzeinkommen durch professionelles Network-Marketing aufgebaut und seine Finanzen selbst in die Hände genommen hat.

Er ermutigt jeden, sich dem Thema Unternehmertum in kleinen Schritten zu nähern. Individuell zeigt er den Interessenten auf, wie man zum Beispiel, so wie er selbst, durch Networkmarketing nebenberuflich, ohne Fixkosten, ohne Ware oder Geld zu bewegen und mit freier Zeiteinteilung sein eigenes Unternehmen aufbauen kann.

Er möchte insbesondere Menschen, die ohnehin im Leben zeitlich stark eingebunden sind, die Chance geben, immer mehr Lebenszeit wieder zur freien Verfügung zu haben. Er dient dabei als gutes Vorbild, da er selbst als leitender Angestellter sein Network-Marketing-Team nebenberuflich aufgebaut hat, ehe er seinen Hauptberuf herunterschraubte. Zusammen mit Pharmazeut Hannes Proeller leitet Greiner die Gudjons-Homöopathie-Manufaktur und vier Apotheken, die für ihr außergewöhnliches Konzept mit dem Deutschen Apothekenpreis 2017 (2. Platz) und der Auszeichnung „Qualität – made in Augsburg“ prämiert wurden. (FA)

