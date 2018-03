10:30 Uhr

Am Sonntag ist Judikamarkt

Traditionell findet der Judikamarkt in Friedberg jedes Jahr am Sonntag vor Palmsonntag statt.

Wenn am Sonntag in Friedberg der Judikamarkt stattfindet, haben auch die Läden in der Innenstadt und im Fachmarktzentrum unterm Berg geöffnet.

Nach einem langen Winter findet am Sonntag der Erste von vier Jahrmärkten in Friedberg statt. Der Termin für den Judikamarkt liegt traditionell am Sonntag vor Palmsonntag. 60 Fieranten präsentieren in der Altstadt ihr Angebot. Um 10 Uhr öffnen die Händler ihre Buden. Gewürze, Accessoires, Kunsthandwerkliches sowie Gebrauchsgegenstände für den Haushalt finden sich. Speziell im Frühling dabei ist ein Stand mit Blumen. Die Läden in der Innenstadt haben teilweise von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die Geschäfte im Fachmarktzentrum unterm Berg rund um Segmüller sind geöffnet. Der Markt dauert bis 18 Uhr.

