Am Volksfestplatz wird es eng

In Sachen Einsatz für ein Jugendzentrum hat der Friedberger Stadtrat mit Ausnahme der Grünen in den vergangenen Jahren ein trauriges Bild abgegeben. Jetzt nimmt das Thema insofern Fahrt auf, als mit dem Volksfestplatz ein Standort in die Diskussion gekommen ist, der viele Vorteile hat. Zum Beispiel ist er wegen der Nähe zu den Schulen ohnehin ein Treffpunkt der Jugendlichen, zum anderen ist er sehr gut erreichbar.

Allerdings ist es bis zum Bau eines Juze hier – oder andernorts – noch ein langer Weg. Zum einen muss er eingebettet sein in das neue jugendpolitische Konzept. Zum anderen ist der Festplatz ein Ort, der mehr und mehr beansprucht wird. Früher hauptsächlich Schulbusbahnhof, ist er nun Standort von mehreren Schulen und Sportstätten, Musikpavillon und Feuerwehr sowie gut belegter Parkplatz. Es wird sehr komplex, diese Funktionen, die noch zunehmen, in Einklang zu bringen.

Ach, und da war ja noch was – das Volksfest! Diese Veranstaltung, ein Herzstück der Stadtgemeinschaft, hat dem Platz immerhin seinen Namen gegeben. Und sie darf bei all den Begehrlichkeiten in Zeiten der Flächenknappheit nicht unter die Räder geraten.

