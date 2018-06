vor 50 Min.

Anlass für moderne Wohnpolitk

Die Entscheidung von Karlsruhe fordert auch die Kommunalpolitik.

Von Mareike König

Was die Abgeordneten im Bundestag tatsächlich in Sachen Grundsteuerreform entscheiden, darauf hat die lokale Politik nur wenig Einfluss. Sie kann die Debatten allerdings zum Anlass nehmen, um in den Kommunen im Wittelsbacher Land moderne Wohn- und Bauprojekte auf den Weg zu bringen.

Die neue Grundsteuer wird wahrscheinlich Menschen bevorzugen, die im teuren Landkreissüden neu bauen oder eine Wohnung in einem neuen Mehrfamilienhaus beziehen. Entscheidet sich der Gesetzgeber außerdem für ein Bodenwertmodell, würde vor allem in großen Mietshäusern der Grundsteueranteil pro Wohnung sinken. Beide Maßnahmen würden junge Familien und Geringverdiener entlasten.

Warum aber bis zur Umsetzung im Jahr 2025 warten, um solche Effekte herbeizuführen? Die Preise für Wohnraum im südlichen Wittelsbacher Land werden in den nächsten Jahren weiter steigen, so sagen es viele Experten vorher. Wer möchte, dass hierzulande die Sozialstrukturen erhalten bleiben und Familien sich ein Zuhause aufbauen, der muss Bauland subventionieren. Und darf keine Angst vor hohen, aber innovativ gestalteten Mehrfamilienhäusern haben.

