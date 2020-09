16.09.2020

Arbeiten nicht abgeschlossen: Ärger über Baustelle in Merching

In Merching dauern die Bauarbeiten an einer Erdgasleitung besonders lange. (Symbolfoto)

Plus Offene Straßendecke gefährdet Passanten und Autofahrer in Merching. Warum dauern die Bauarbeiten so lange?

Von Christina Riedmann-Pooch

Zu einem großen Ärgernis wurde in den vergangenen Wochen die Querung einer Erdgasleitung, bei der die Asphaltarbeiten nicht abgeschlossen wurden. Damit befasste sich in seiner jüngsten Sitzung nun auch der Merchinger Gemeinderat.

Wie Gemeinderatsmitglied Eduard Lutz ausführte, wurde die offene Straße für Anwohner und Nutzer der Straße gleichermaßen zum Hindernis. Besonders verschärfte sich die Situation während der Bauarbeiten auf der B2: Hier führte die Umleitung genau über die offene Straße.

An der Steinacher Straße fehlt die Beleuchtung

Einige Passanten berichteten, dass sie deshalb gestürzt seien, Autofahrer wurden trotz niedriger Geschwindigkeit von dem tiefen Loch überrascht. Leider habe man jedoch von gemeindlicher Seite keine Handhabe, konnten Geschäftsführer Rainer Fieber und Bürgermeister Helmut Luichtl lediglich mit Bedauern weitergeben – dennoch hake man in solchen Fällen selbstverständlich kontinuierlich nach.

Das betrifft auch die ebenfalls in der Steinacher Straße gelegene defekte Straßenbeleuchtung, die seit nun fast eineinhalb Jahren abgebaut ist. Besonders ungünstig ist dabei, dass viele gerade diese Strecke als Weg zum Bahnhof nutzen und eine Ausleuchtung gerade in der dunklen Jahreszeit benötigt werde. Die Beleuchtung sei längst bestellt, unterstrich Rainer Fieber: Seit Frühjahr liegt der Gemeindeverwaltung bereits die Auftragsbestätigung vor.

