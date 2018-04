10.04.2018

Auf dieser Bühne rührt sich was

Theatergruppe Ottmaring zeichnet engagierte Akteure aus

Auf eine erfolgreiche Spielzeit blickte der 2. Vorsitzende Ludwig Magg bei der Jahreshauptversammlung der Theatergruppe Ottmaring (TGO) zurück. Zusammen mit der Schützengilde Ottmaring wurde das neue Vereinsheim eingeweiht, das über eine Umfrage der anwesenden Gäste den Namen „Vitusstüberl“ erhielt. Aus diesem Anlass lud der Abgeordnete Peter Tomaschko die beiden Vereine in den Landtag ein.

Bei der Laienspieltagung in Aichach wurde Johannes Kellerer mit der Theaterverdienst-Medaille des Landkreises für sein langjähriges Engagement bei der TGO ausgezeichnet. Bei der Quizshow „Friedberg sucht das Superhirn“ zeigte die TGO als Einlage den Einakter „Die Renovierung“. Spielleiterin Rita Th. Probst erinnerte anschließend an die Aufführung des Stücks „Im Pfarrhaus is da Deife los“.

Vorsitzender Benedikt Gerstmaier und Ludwig Magg ehrten anschließend die engagierten Mitglieder der TGO mit Urkunden und Ehrennadeln:

Alexander Triebenbacher zehnmal aktiv);

Andreas Binder (20-mal aktiv),

Sandra Binder (30-mal aktiv),

Ida Becker (40-mal aktiv).

Rita Th. Probst ist bereits 50 Jahre Mitglied des Vereins ist und hat jedoch alle vorgesehenen Auszeichnungen bereits erhalten. Sie ist mittlerweile Ehrenmitglied bei der TGO. (FA)