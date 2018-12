vor 31 Min.

Auto am Trimm-Dich-Pfad in Bachern aufgebrochen

Der Täter schlägt die Scheibe eines Pkw ein. Er stiehlt zwei Taschen vom Rücksitz. Der Inhalt ist wohl bedeutungslos - bis auf einen Gegenstand.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag einen Pkw am Trimm-Dich-Pfad in Bachern aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei stellte ein Meringer gegen 15 Uhr sein Auto gegenüber des Parkplatzes ab. Als er nach ungefähr einer Stunde zurückkam, hatte ein Unbekannter die Scheibe der hinteren linken Tür eingeschlagen. Vom Rücksitz hatte der Täter zwei Taschen gestohlen. Die Beute war allerdings nicht groß. Der Inhalt der Taschen war wohl bis auf eine Gartenschere bedeutungslos. Der angerichtete Schaden liegt bei rund 300 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 0821/3231710 zu melden.

