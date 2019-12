16:44 Uhr

Auto zerkratzt: 5.000 Euro Schaden

Rund 5000 Euro Schaden sind an einem Auto in Dasing entstanden. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. .

Die Polizei hofft auf Zeugen unter den Kirchgängern.

Am Samstag in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr besuchte ein 55-jähriger Dasinger den Friedhof in der Schulstraße. In diesem kurzen Zeitraum wurde sein schwarzer Pkw Daimler vor dem Friedhof von einem Unbekannten zerkratzt. Laut Polizei wies der Pkw rundherum starke Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Geschädigte gab an, dass kurz zuvor eine Messe stattgefunden habe und es mögliche Zeugen unter den Besuchern gibt. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

Themen folgen