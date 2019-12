10:09 Uhr

Autos in Kissing zusammengestoßen: Ein Beteiligter fährt davon

In Kissing sind auf der AIC12 zwei Autos kollidiert. Einer der beiden Fahrer entfernte sich aber vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos ist einer der Beteiligten in Kissing einfach weitergefahren. Am Mittwoch gegen 17.40 Uhr kam es im fließenden Verkehr auf der AIC12 zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe eines Gutes. Die Wagen fuhren in entgegengesetzte Richtungen und streiften sich jeweils am linken Außenspiegel.

Ein geschädigter 51-Jähriger blieb deshalb laut Polizei an der Unfallstelle stehen und wartete. Der andere beteiligte Fahrer allerdings entfernte sich von der Unfallstelle. Vor dem Unfallflüchtigen war noch ein weiteres unbekanntes Auto, dass mit dem Geschehen aber nichts zu tun hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

