vor 35 Min.

Beim Ausparken: 70-Jährige wird zwischen zwei Autos eingequetscht

Eigentlich möchte ein 82-Jähriger einer 70-Jährigen in Kissing einen Gefallen tun. Als der Mann mit seinem Auto wegfährt, übersieht er die Frau allerdings.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Kissing ist es am Dienstag gegen 12 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 82-Jähriger und eine 70-Jährige hatten ihre Fahrzeuge parallel nebeneinander geparkt. Da die Fahrzeuge so nah nebeneinanderparkten, sprach die 70-Jährige laut Polizei den 82-Jährigen an, ob dieser herausfahren könne. Dieser kam dem Wunsch nach und fuhr vorwärts aus seiner Parklücke aus.

70-Jährige wird eingequetscht und kommt ins Krankenhaus

Dabei übersah er jedoch laut Polizei die rechts neben dem Fahrzeug stehende 70-Jährige. Diese wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingequetscht und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beschädigungen an den Fahrzeugen wurden laut Polizei bislang nicht festgestellt werden. (AZ)

