Brand in der Friedberger Innenstadt

Im Haus an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße in Friedberg ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Aus bislang unbekannter Ursache steht eine Küche in Friedberg in Flammen. Während des Einsatzes gab es Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzort.

Einsatz für die Friedberger Feuerwehr in der Innenstadt: Mit mehreren Löschfahrzeugen musste die Feuerwehr am Dienstag gegen 9 Uhr zu einem Brand an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße ausrücken. In der Küche eines Büro im zweiten Obergeschoss war laut Polizei ein Feuer ausgebrochen, das jedoch schnell unter Kontrolle gebracht wurde.

Im Haus an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße in Friedberg ist am Dienstmorgen ein Brand ausgebrochen. Bild: Thomas Goßner

Über die Brandursache und den Schaden gibt es derzeit noch keine näheren Erkenntnisse. Der Einmündungsbereich in die äußere Ludwigstraße und in die Herrgottsruhstraße sowie die Aichacher Straße waren während des Einsatzes vorübergehend nicht passierbar. Polizei und Feuerwehr regelten den Verkehr. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen. (gth)

