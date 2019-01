03.01.2019

CSU Kissing kürt ihren Kandidaten

Versammlung im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl

In Kissing bringen sich die Parteien für die vorgezogene Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. März, in Stellung. Bei der CSU steht die offizielle Bekanntgabe des Bewerbers zur Wahl am Montag, 7. Januar, an. Dann finden im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus am St.-Bernhard-Platz 3 die Ortshauptversammlung und der Neujahrsempfang statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Die CSU geht aller Voraussicht nach mit dem Ortsvorsitzenden Reinhard Gürtner ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Der 51-Jährige hat bereits verkündet, dass er antreten will. Noch muss aber darüber die Ortshauptversammlung entscheiden. Gürtner sitzt seit 2008 im Gemeinderat. Außerdem ist er inzwischen seit zwölf Jahren Ortsvorsitzender der CSU. (FA)

