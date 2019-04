vor 23 Min.

CSU Rinnenthal setzt auf bewährtes Team

Matthias Stegmeir und seine beiden Stellvertreter wurden einstimmig wiedergewählt

Matthias Stegmeir bleibt Vorsitzender der CSU Rinnenthal. Er wurde bei der Mitgliederversammlung wie seine Stellvertreter Renate Kigle und Christian Treffler einstimmig bestätigt. Ohne Gegenstimme wurden auch Schriftführer Markus Pfaffenzeller, Schatzmeister Thomas Gutmann sowie die Beisitzer Thomas Kraus, Georg Pfundmair, Berthold Schmidt und Thomas Treffler sen. gewählt.

Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes warnte Ortsvorsitzender Matthias Stegmeir vor den Folgen einseitiger Diskussionen. So findet der Bürger kaum Hinweise, dass die Stickstoffoxidemissionen seit 1990 in Deutschland um 70 Prozent gesunken seien. Interessant sei auch, dass die Standorte der Schadstoff-Messstellen in vielen Städten nicht den EU-Richtlinien entsprächen und so falsche Ergebnisse vermittelten. Zur Diskussion des Missbrauchs im kirchlichen Bereich betonte Stegmeir, dass diese Fälle nach den geltenden staatlichen Gesetzen abzuhandeln seien. Es könne jedoch nicht sein, dass die prägenden Leistungen der christlichen Glaubensgemeinschaften im Sozial- und Bildungsbereich, vom Kindergartenbetrieb bis zur Hospizarbeit und der Werteorientierung in der öffentlichen Diskussion außen vor bleiben.

Hatte sich der CSU-Ortsverband bereits vor Jahren für die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung engagiert, so prägte auch das letzte Jahr mit dem Gemeindebesuch in Sielenbach die Arbeit der Rinnenthaler CSU. Die familienfreundliche Gemeinde, die Vereinsförderung und das Thema „Energie autark“ standen hier im Mittelpunkt. Einen breiten Raum nahm die Beteiligung an der 2. Rinnenthaler Gewerbeausstellung wie auch an der Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes ein. In politischen Früh- und Dämmerschoppen informierte der CSU-Ortsverband zu aktuellen Themen. Für 2019 plant die Rinnenthaler CSU einen Gemeindebesuch in Ried, um sich mit dem Seniorenkonzept und der Dorferneuerung auseinanderzusetzen. Zudem ist am 5. Mai eine Veranstaltung zu Europa mit Silvia Braatz und im Juni der Besuch des neu eröffneten Friedberger Museums vorgesehen.

Der neue Vorsitzende der Jungen Union (JU) Friedberg, Lars Wegmann, berichtete, dass die Mitgliederzahl um 20 Prozent auf 45 gestiegen sei; viele brächten interessante Themen zur Stadtpolitik ein, die nun in ein Konzept fließen müssten. Der Wiffertshauser Ortssprecher Florian Wurzer zeigte sich begeistert über die Chancen, die man habe, wenn man sich auch aktiv in die Kommunalpolitik einbringe. Er berichtete über die aktuellen Schwerpunkte der Stadtratspolitik und die Anträge der JU zur Optimierung des Badebetriebes am Baggersee.

In der Diskussion bat Berthold Schmidt, dass vor allem die Eingliederung von behinderten Menschen in die Arbeitsprozesse auch in öffentlichen Bereichen, z. B. Landschaftspflege oder Verpflegungsservice, verstärkt in den Blick zu nehmen seien.

Georg Pfundmair zeigte sich verärgert über das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, das zu weiterem „Bauernsterben“, zu Einschränkungen in der Lebensmittelproduktion und finanziellen Belastungen bei Geringverdienern führen werde. (FA)

