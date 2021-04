Corona: Auch in kleinen Orten wie Ried wird getestet

Plus Die Feuerwehr Baindlkirch betreibt die Teststation in der Rieder Rathausturnhalle. Nach einem Einsatz mit tragischem Ende ist die Idee entstanden. Wie der Betrieb abläuft.

Im ganzen Landkreis sind in den vergangenen Wochen Corona-Teststationen eingerichtet worden. Inzwischen haben die Menschen auch in kleineren Orten die Möglichkeit, einen Abstrich machen zu lassen. „Ich komme gerade von einem Einsatz im Landkreis Fürstenfeldbruck“, sagt Rettungssanitäter Gottfried Kurz von der Baindlkircher Feuerwehr, als er Punkt 18 Uhr in die Teststation stürmt. Sie ist in der Rieder Rathausturnhalle eingerichtet. Gleich nimmt er seinen Platz an der Tür ein, wo er die Menschen, die zum Testen kommen, in Empfang nimmt und weiter zur Registrierung führt.

Hier hat heute Feuerwehrkommandant Franz Guha, der auch Notfall-Sanitäter ist, das Sagen. Zusammen mit seinen Kollegen Andreas Kurz und Johanna Männer begrüßt er die Testwilligen und leitet sie an seine Mutter, Dr. Elisabeth Guha, weiter, die den Abstrich vornimmt. Dann findet er kurz Zeit, um zu erzählen, wie denn aus einer Idee ein Testzentrum wurde.

Baindlkircher Feuerwehr erlebt tragischen Vorfall

Bereits im Dezember 2019 wurden die First Responder - schnelle Ersthelfer - zu einer reanimationsbedürftigen Frau gerufen. Noch auf der Anfahrt wurde den Helfern mitgeteilt, dass es sich um eine positiv getestete und bereits symptomatische Covid-Patientin handele. Vor Ort konnten die Responder nur noch den Tod feststellen. „Die Patientin hatte nur milde Atembeschwerden, keinesfalls war sie schwer erkrankt“, erzählt Franz Guha. „Innerhalb von Minuten ist die Situation wohl derart eskaliert, dass die Frau erstickt ist.“ Dieses Erlebnis und seine eigene Corona-Erkrankung im Oktober 2020 („Die aber Gott sei Dank nicht so schlimm war“) sensibilisierten die Frauen und Männer der Baindlkircher Feuerwehr. So sei schnell die Idee aufgekommen, eine Teststation zu betreiben.

„Ich finde es sehr wichtig, zu zeigen, dass Corona auch vor den Dörfern nicht haltmacht“, sagt Rettungssanitäterin Carolina Müller. Corona-Tests sind inzwischen fast an der Tagesordnung. Die größeren Gemeinden im Wittelsbacher Land haben schon längst reagiert und Teststationen errichtet. So werden auf der Internetseite des Landratsamts mehrere größere Gemeinden aufgezählt, die Schnelltests anbieten. Ried mit seinen 3000 Einwohnern gehört nun dazu. „Durch unsere Erlebnisse sensibilisiert sagen wir ganz deutlich: Corona ist überall präsent“, warnt Guha. Einen großen Vorteil sieht er bei der Teststation vor Ort: „Die Leute hier kennen uns schon von den First Respondern und haben gleich Vertrauen“.

Die Gemeinde Ried hat nun eine eigene barrierefreie Teststation in der Rathausturnhalle. Die Baindlkircher Feuerwehr betreut federführend das Testzentrum. Foto: Christine Hornischer

Und schon die erste Frau, die an diesem Tag getestet wird, gibt ihm Recht: „Hier ist alles viel persönlicher als in der Stadt“, sagt Maria Steber aus Zillenberg. „Ich bin erstaunt, wie schnell das geht“, fährt sie fort, während sie auf ihr Ergebnis wartet. „Ich habe da schon Schlangen mit 180 Menschen erlebt“. Getestet werden kann jeder Bürger im Alter von über sechs Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die Testpersonen müssen eine FFP2-Maske tragen und ihren Ausweis mitbringen. Der Abstrich erfolgt nach Terminvergabe im Internet. Auch hierfür findet Erna Huber, die sich heute testen lässt, nur positive Worte: „Die Online-Reservierung klappt super.“

Teststation in Ried: Ältere Menschen finden Hilfe bei der Gemeinde

Hier hat Guha eine Bitte an die Rieder Test-Aspiranten: Wer einen gebuchten Termin doch nicht wahrnehmen möchte, soll diesen stornieren. Dann haben andere eine Chance. Jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr, Freitag von 17.30 bis 19 Uhr und am Samstag von 15 bis 19 Uhr werden in der Rathausturnhalle die Abstriche genommen. Während die Baindlkircher Feuerwehr federführend das Testzentrum betreut, haben sich inzwischen weitere Ortsfeuerwehren angeschlossen. „Das Zentrum beschränkt sich nicht nur auf die Bürger unserer Gemeinde. Alle Bürger der Umgebung sind herzlich willkommen“, so Franz Guha. 40 Abstriche werden durchschnittlich bei jedem Termin vorgenommen. Alle fünf Minuten sind zwei Tests eingeplant.

Auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher zeigt sich mehr als angetan: „Wichtig ist, dass wir den Leuten in der jetzigen Zeit vor Ort genügend Testmöglichkeiten bieten. Deshalb bin ich froh, dass wir durch die unkomplizierte Mithilfe unserer Feuerwehren unseren Bürgern diesen Service in unserer Gemeinde anbieten können.“ Besonders den älteren Mitbürgern sei mit der Testung in der Rathausturnhalle, welche barrierefrei von der Hauptstraße erreichbar ist, geholfen. „Ebenso können sich unsere älteren Bürgerinnen und Bürger bei der Kümmerin melden und einen Termin koordinieren oder eine Fahrgelegenheit mit dem Bürgerbus organisieren“, sagt der Bürgermeister.

Info: Die Online-Terminvergabe erfolgt hier.

