Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus: So geht Vertrauen verloren

Plus Im Zwischenbericht zum Corona-Ausbruch in der Friedberger Klinik werden schwere Vorwürfe erhoben. Klinik-Leitung und Gesundheitsamt sollten Stellung beziehen.

Es sind schwere Vorwürfe: Mängel bei Hygiene- und Schutzmaßnahmen - unter dem Strich sei der Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus zu spät erkannt worden. Der Zwischenbericht der Task Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erschüttert die Kliniken an der Paar. Bis der Abschlussbericht vorliegt, sind voreilige Schlüsse allerdings fehl am Platz.

Dennoch wirft der Umgang mit den Vorwürfen Fragen auf. Zugegeben: Die Situation ist schwierig - einen Masterplan gibt es nicht und Recht machen kann man es ohnehin nicht allen. Aber dass sich die Verantwortlichen zum Zwischenbericht samt der darin enthaltenen Vorwürfe unter der Woche nicht äußerten, ist mehr als verwunderlich.

Auf Nachfrage hieß es: "Der Zwischenbericht liegt keinem der Verantwortlichen vor." Das kann sein, dennoch dürfen Patienten, Mitarbeiter und Öffentlichkeit erwarten, dass Klinik-Leitung, Gesundheitsamt und/oder Landratsamt zu solch schweren Anschuldigungen Stellung nehmen.

Die Situation am Friedberger Krankenhaus ist angespannt. Bild: Ute Krogull

Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg: Erster Schritt in richtige Richtung

Keine Antwort ist manchmal auch eine Antwort - so geht jedenfalls Vertrauen verloren. Und gerade die Mitarbeiter der Kliniken an der Paar müssen in dieser schwierigen Situation das Vertrauen spüren, um die Patienten auch weiterhin mit vollem Einsatz versorgen zu können. Es ist nicht das erste Mal, dass die Verantwortlichen dem Personal mit ihrer Informationspolitik einen Bärendienst erweisen. Lange wurde der Corona-Ausbruch in der Friedberger Klinik verneint. Als der Druck immer größer wurde, kam doch noch die Einsicht, dass es einen Ausbruch gab - besser spät als nie.

Bei all den Vorwürfen und Fragen, die derzeit im Raum stehen, braucht es dringend Aufklärung. Konsequenzen können erst nach dem Abschlussbericht gezogen werden. Es war auf jeden Fall der richtige Weg, die Task Force einzuschalten. Sich auszuschweigen, bis der Abschlussbericht vorliegt, ist aber ebenso falsch, wie voreilige Schlüsse zu ziehen.

Der Zwischenbericht ist im Übrigen nicht in Stein gemeißelt. Sowohl was die Zahlen als auch die Vorwürfe betrifft, kann sich bis zum abschließenden Ergebnis noch etwas ändern - positiv wie negativ. Immerhin wurde mittlerweile seitens der Klinik eine Stellungnahme erarbeitet und an den Landrat weitergeleitet, die auch dem Kreistag vorgelegt werden soll. In einer Mitteilung vom Landratsamt vom Freitag heißt es: "Am Montag wird der Geschäftsführer der Kliniken diese Stellungnahme den Mitgliedern des Werkausschusses erläutern. Am Mittwoch werden der Landrat und die Geschäftsführung der Kliniken in einer Presserunde über den dann aktuellen Stand berichten." Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

