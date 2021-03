Corona-Fälle am Krankenhaus: Die Entschuldigung war dringend nötig

Plus In der Pressekonferenz zum Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus entschuldigten sich die Verantwortlichen und räumten mögliche Fehler ein. Gut so!

"Das geht uns allen an die Nieren." Dieser Satz fasste alles zusammen, doch brauchte es ihn nicht, um in der Pressekonferenz zur Corona-Welle am Friedberger Krankenhaus zu erkennen: Die Nerven liegen blank. Was gesagt wurde und wie es gesagt wurde, die gesamte Atmosphäre war ungewöhnlich für ein Treffen mit erfahrenen Führungskräften aus Politik und Gesundheitswesen.

Es ist ein Wandel zu sehen: Nachdem das Thema erst durch Recherchen unter anderem unserer Redaktion publik geworden war, herrschte bei den Verantwortlichen anfangs offensichtliches Unverständnis für den drängenden Bedarf der Öffentlichkeit an Informationen. Es folgte dann zwar eine Flut fachlicher Details, doch die Darstellung wirkte wie eine Taktik der Verwirrung und Verschleierung.

Corona-Fälle am Krankenhaus: Klinikleitung gesteht Fehler ein

Jetzt, wenn auch spät, fielen Worte wie "Bedauern", "Entschuldigung" und "Fehler". Und sie wirkten nicht aufgesetzt. Diese Haltung muss bei allem Bestreben nach Rechtfertigung des eigenen Tuns in den Abschlussbericht einfließen. Die Klinikleitung warb am Mittwoch um das Vertrauen der Menschen. Das wird sie nur zurückbekommen, wenn ein ehrlicher Abschlussbericht geliefert wird, der transparent und nachvollziehbar ist - auch wenn der Inhalt schmerzt.

