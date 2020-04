vor 16 Min.

Corona: Vorbildliches Verhalten im Wittelsbacher Land

Trotz Bilderbuchwetters gab es im Landkreis Aichach-Friedberg fast keine Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen, meldet die Polizei.

Mit rund 200 Einsatzkräften hat das Polizeipräsidium Schwaben-Nord, zu dessen Bereich auch der Landkreis Aichach-Friedberg gehört, in den vergangenen Tagen die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Besonders vorbildlich waren dabei offenbar die Menschen im Wittelsbacher Land.

Am Gründonnerstag und in der Nacht zum Karfreitag wurde hier nach Angaben der Polizei kein einziger Verstoß registriert, am Karfreitag und in der Nacht zum Samstag war es ein einziger.

Ganz anders sieht die Lage in den Nachbarlandkreisen aus: 106 meldet die Polizei für die Stadt Augsburg, 90 für den Landkreis Augsburg, 21 für den Landkreis Donau-Ries und 20 im Landkreis Dillingen.

